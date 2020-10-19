Вартанян заявил о готовности провести бой с Махачевым

Российский боец Эдуард Вартанян в интервью «СЭ» рассказал, что предложил UFC свою кандидатуру для участия в бою с Исламом Махачевым на турнире UFC 254, который состоится 24 октября.

Соперником Махачева должен был стать Рафаэль дос Аньос, но бразилец заразился коронавирусом. В настоящий момент боя Махачева нет в карде шоу. При этом менеджеры российского бойца и UFC ищут замену дос Аньосу.

«Я сразу же согласился (на бой с Махачевым), — сказал Вартанян. — Я сразу же сказал своим менеджерам, что готов выйти на замену. Шон Шелби (матчмейкер UFC. — Прим. «СЭ») сказал: «Да-да, хорошо, будем иметь в виду». Проблема в чем: я не смог бы сделать 70 килограммов, а смог бы максимум 73 — и драться в промежуточном весе. Но сейчас многие бои проходят в промежуточных весах — чтобы они не срывались».

На счету 29-летнего Вартаняна 21 победа и 4 поражения в ММ. У 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение. (Илья Андреев)

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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