Галиев проведет бой с бразильцем Рамосом на турнире ACA 211

Российский боец ММА Венер Галиев встретится с бразильцем Дави Рамосом на турнире ACA 211 в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба лиги.

Поединок в легком весе состоится 25 декабря на «КСК Арене».

51-летний Галиев выступает в смешанных единоборствах более 25 лет. В предыдущем поединке россиянин нокаутировал бывшего чемпиона ACA Фелипе Фроеса, несмотря на перелом ребер.

Главным событием ACA 211 станет бой Александра Шлеменко и Рамазана Эмеева за вакантный чемпионский пояс в среднем весе. В соглавном поединке чемпион наилегчайшего дивизиона Анатолий Кондратьев проведет защиту титула в реванше с Ареном Акопяном.