Лига ACA анонсировала стартовый турнир 2027 года

Российский боец смешанного стиля Муслим Магомедов проведет защиту титула чемпиона лиги ACA в полутяжелом весе против соотечественника Сулима Баталова 30 января на турнире в Краснодаре.

ACA 212 пройдет на арене «Баскет-Холл» и станет для лиги стартовым в 2027 году.

В активе 31-летнего Магомедова 17 побед и ни одного поражения. Он завоевал пояс ACA в полутяжелом весе в июле 2021 года и дважды его защитил (против Григора Матевосяна и Олега Оленичева). После утраты титула из-за проваленного взвешивания в 2023 году Магомедов вернул чемпионский пояс в декабре 2025 года в бою с Адланом Ибрагимовым и провел успешную защиту в июле 2026 года против Эльмара Гасанова. Таким образом, предстоящий поединок станет для него четвертой защитой титула ACA в карьере и второй после возвращения пояса.

31-летний Баталов занимает третью строчку рейтинга ACA в полутяжелом весе. За всю профессиональную карьеру он одержал 11 побед и потерпел всего одно поражение.