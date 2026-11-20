The Ring: WBC предложил Бетербиеву отборочный бой с Лопесом вместо поединка за титул

Всемирный боксерский совет (WBC) не поддержал предложение о немедленном титульном бое россиянина Артура Бетербиева с действующим чемпионом организации в полутяжелом весе британцем Вилли Хатчинсоном. Вместо этого стороны обсудили отборочный поединок Бетербиева с американцем Наджи Лопесом, сообщает The Ring.

Представители промоутерской компании RCC Герман Титов и Давид Газарян провели переговоры с президентом WBC Маурисио Сулейманом во время ежегодного конгресса организации в Акапулько. Возможность сразу организовать чемпионский бой была отклонена из-за длительного простоя Бетербиева. В качестве промежуточного шага ему предложили встретиться с Лопесом в поединке, победитель которого сможет претендовать на титул.

Отдельно обсуждался вопрос о возобновлении работы WBC на российской территории. Организация ограничила санкционирование соревнований в России в 2022 году. Пока стороны договорились начать сотрудничество в рамках благотворительных инициатив WBC Cares и WBC Eurasia. Официального решения о возвращении чемпионских боев WBC в Россию не объявлено.

Бетербиев не выходил на профессиональный ринг с февраля 2025 года, когда уступил Дмитрию Биволу в реванше. В рейтинге WBC за ноябрь 2026 года 41-летний боксер занимает первое место, Лопес располагается на пятой строчке. Пояс чемпиона с 7 ноября принадлежит Хатчинсону.