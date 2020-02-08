Родственник Хабиба проведет бой на турнире АСА 104 в Краснодаре

Российский боец Магомедрасул Хасбулаев и экс-боец UFC Леван Макашвили проведут бой на ACA 104 в Краснодаре, сообщает пресс-служба АСА. Хасбулаев — ученик тренера Абдулманапа Нурмагомедова, победитель гран-при Bellator, родственник Хабиба Нурмагомедова.

На счету 33-летнего Хасбулаева 31 победа и 8 поражений в ММА. После двух побед в лиги ACA он — главный претендент на чемпионский пояс в полулегком дивизионе, но поскольку обладатель титула Фелипе Фроес временно не может защищать его, чтоб не простаивать, Хаслубаев решил провести бой.

У 31-летнего Макашвили 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.