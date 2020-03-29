Отец Хабиба заявил, что бой с Фергюсоном не пройдет в США

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бой его сына с Тони Фергюсоном не состоится в США. Поединок станет главным событием UFC 249, который запланирован на 18 апреля и должен состояться в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. В данный момент организаторы ищут новую площадку.

— Честно не могу сказать, ничего определенного нет, — цитирует «РИА Новости» Нурмагомедова-старшего. — Хабиб готовится в Дагестане, от нас ничего не зависит. Сказали, что боя в Америке не будет. Ждем всех в России, хотелось бы провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей форме за свою карьеру.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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