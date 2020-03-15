Дана Уайт: «Бой Хабиба и Фергюсона будет. Не волнуйтесь»

Глава UFC Дана Уайт заверил, что поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится.

— Этот бой состоится, — цитирует Уайта в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото. — Он будет. Болельщики сходят с ума из-за этого, но вы не волнуйтесь. Бой Хабиб — Фергюсон состоится.

Dana White (@danawhite) on the Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) vs. Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) fight scheduled on April 18, per SportsCenter.



«That fight will happen. It will go on. The fans are all freaking out about that, do not worry. Khabib vs. Tony will happen.» pic.twitter.com/z4c6iF7MOJ — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) March 15, 2020

Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Нурмагомедова и Фергюсона, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США). Однако, как сообщил Уайт, варианты с Бруклином и Лас-Вегасом больше не рассматриваются.

Ранее атлетическая комиссия штата Невада, крупнейшим городом которого является Лас-Вегас, приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Также президент США Дональд Трамп по той же причине объявил в стране чрезвычайное положение.

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля.

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