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Дана Уайт: «Бой Хабиба и Фергюсона будет. Не волнуйтесь»

10:09
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Глава UFC Дана Уайт заверил, что поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится.

— Этот бой состоится, — цитирует Уайта в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото. — Он будет. Болельщики сходят с ума из-за этого, но вы не волнуйтесь. Бой Хабиб — Фергюсон состоится.

Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Нурмагомедова и Фергюсона, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США). Однако, как сообщил Уайт, варианты с Бруклином и Лас-Вегасом больше не рассматриваются.

Ранее атлетическая комиссия штата Невада, крупнейшим городом которого является Лас-Вегас, приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Также президент США Дональд Трамп по той же причине объявил в стране чрезвычайное положение.

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля.

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