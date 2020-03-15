Дана Уайт: «Бой Хабиба и Фергюсона будет. Не волнуйтесь»
Глава UFC Дана Уайт заверил, что поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится.
— Этот бой состоится, — цитирует Уайта в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото. — Он будет. Болельщики сходят с ума из-за этого, но вы не волнуйтесь. Бой Хабиб — Фергюсон состоится.
Dana White (@danawhite) on the Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) vs. Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) fight scheduled on April 18, per SportsCenter.— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) March 15, 2020
«That fight will happen. It will go on. The fans are all freaking out about that, do not worry. Khabib vs. Tony will happen.» pic.twitter.com/z4c6iF7MOJ
Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Нурмагомедова и Фергюсона, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США). Однако, как сообщил Уайт, варианты с Бруклином и Лас-Вегасом больше не рассматриваются.
Ранее атлетическая комиссия штата Невада, крупнейшим городом которого является Лас-Вегас, приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Также президент США Дональд Трамп по той же причине объявил в стране чрезвычайное положение.
На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля.
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