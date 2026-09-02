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46-летний Сергей Харитонов проведет бой в Рязани в декабре

Сергей Филин

Российский боец ММА Сергей Харитонов назвал дату и место проведения следующего поединка.

29 августа 46-летний россиянин заявил, планирует провести титульный поединок против иностранного бойца в декабре 2026 года в Рязани. Об этом он сообщил на церемонии награждения турнира по ММА «Под мостом», прошедшего в одноименном уличном спортивном центре в рязанском Лесопарке в рамках празднования Дня города.

Бой состоится под эгидой организации MFP при поддержке правительства Рязанской области.

«Хочу проверить себя — насколько я готов продолжать профессиональную карьеру», — сказал Харитонов.

Также Харитонов отметил, что не намерен завершать карьеру до 50-летия. По словам атлета, еще один бой он планирует провести в феврале. Поединок состоится в Волгограде и будет приурочен к годовщине Сталинградской битвы.

Харитонов провел последний бой 25 мая 2024 года. На турнире Grand Bellagio 1 в Грузии он нокаутировал бразильца Маркуса Винисиуса ударом коленом в первом раунде.

Рекорд россиянина — 36 побед (25 нокаутом) и 9 поражений. Еще два боя с его участием были признаны несостоявшимися.

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Сергей Харитонов
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