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Абдул-Азиз Абдулвахабов проведет бой с Глейсоном Тибау на турнире ACA 208 4 октября 2026

Абдулвахабов дебютирует в полусреднем весе в бою с экс-соперником Хабиба и Махачева

Руслан Минаев

Бывший чемпион ACA в легком весе россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов проведет бой против бразильца Глейсона Тибау на турнире ACA 208.

Поединок состоится 4 октября в Грозном и пройдет в лимите полусреднего веса. Для Абдулвахабова этот бой станет первым в новой весовой категории.

Россиянин одержал 22 победы при двух поражениях. В последнем поединке Абдулвахабов в июле 2025 года нокаутировал Али Багова. На счету бывшего бойца UFC Тибау 40 побед и 19 поражений. 43-летний бразилец выиграл три последних поединка. Ранее он встречался с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

Главным событием ACA 208 станет титульный бой в легком весе между чемпионом Даудом Шайхаевым и Бибертом Туменовым.

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Абдул-Азиз Абдулвахабов
Глейсон Тибау
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