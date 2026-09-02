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Хамзат Чимаев — Гилберт Бернс: когда бой RAF, дата и время поединка по правилам вольной борьбы 18 сентября 2026

Чимаев проведет бой с Бернсом по правилам вольной борьбы на турнире RAF в США

Сергей Филин

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев, который представляет ОАЭ, проведет бой с бразильцем Гилбертом Бернсом по правилам вольной борьбы на турнире Real American Freestyle (RAF) в Майами, сообщила пресс-служба организации.

Поединок состоится 18 сентября.

5 сентября в Москве 32-летний Чимаев встретится с американцем Тайроном Вудли на турнире RAF в Москве.

Рекорд Чимаева в профессиональных ММА — 15 побед и 1 поражение. В мае он проиграл американцу Шону Стрикленду раздельным решением судей в титульном бою в среднем весе на турнире UFC 328.

40-летний Бернс одержал в смешанных единоборствах 22 победы при 10 поражениях. В апреле он объявил о завершении карьеры в ММА.

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Гилберт Бернс
Хамзат Чимаев
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