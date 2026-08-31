Экс-боец UFC Магомедшарипов победил в первом поединке с 2019 года
Российский боец Забит Магомедшарипов победил марокканца Юссефа Залала в схватке по правилам джиу-джитсу на турнире ACB JJ 22 в Стамбуле. Для 35-летнего россиянина это был первый поединок с ноября 2019 года.
Схватка стала главным событием турнира и завершилась победой Магомедшарипова единогласным решением судей.
В предыдущий раз россиянин выходил на бой в ноябре 2019 года, когда победил американца Келвина Каттара на турнире UFC.
Ранее Магомедшарипов должен был провести схватку по правилам джиу-джитсу с Раулем Росасом на турнире ACB JJ 21 в Москве 5 июля, но снялся из-за травмы.
На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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