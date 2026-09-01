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В RCC предупредили о мошенниках, продающих билеты на бой Бивол — Смит

В RCC предупредили о мошенниках, продающих билеты на бой Бивол — Смит

Сергей Ярошенко

В интернете появились мошеннические сайты, предлагающие билеты на возможный бой россиянина Дмитрия Бивола и британца Каллума Смита.

Ранее промоутерские компании RCC Boxing и Matchroom достигли предварительных договоренностей об организации поединка в России. При этом проведение боя в Екатеринбурге пока не утверждено, а официальная продажа билетов не начиналась.

На мошеннических сайтах стоимость билетов на турнир достигает 90 тысяч рублей.

«Единственный официальный билетный оператор системы RCC — это сайт «Кассир». Остальные сайты занимаются продажей несуществующих билетов, и пройти на турнир по ним невозможно», — сообщили в пресс-службе RCC.

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Дмитрий Бивол
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