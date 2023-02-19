Махачев о первом месте рейтинга по версии MMA Fighting: «Нравится вам или нет»

Махачев отреагировал на свое лидерство в рейтинге лучших бойцов мира по версии портала MMA Fighting

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на свое лидерство в рейтинге лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории по версии портала MMA Fighting.

«Нравится вам или нет», — написал россиянин на фоне скриншота с рейтингом.

Махачев победил австралийца Алекса Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

соцсети Ислама Махачева. Фото Соцсети

После поединка авторитетные порталы MMA Fighting и Sherdog поставили Махачева на первое место рейтинга лучших бойцов мира.

ESPN поделил первое место между Волкановски и Махачевым.

UFC, в свою очередь, оставила свой рейтинг P4P без изменений, определив Волкановски лучшим бойцом, а Махачева вторым.