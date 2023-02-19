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Сегодня, 13:59

Боксер Туйнов отреагировал на травму Наврузова, полученную в поединке с Родригесом

Алина Савинова
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Российский боксер Влад Туйнов высказался о травме Гаджи Наврузова во время поединка с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Думаю, что бразильский спортсмен выбирал максимально удобные для себя условия. Он понимал, что его мощь именно в ногах, ими он сильно пробивает. Я до последнего не понимал, как Гаджи умеет работать ногами. В боксе мы его знаем, слышал, что он выступал по тайскому боксу. Но думаю, что он не так много работал ножками, из того, что я видел на его отработках. Я понимал, что с ногами могут быть проблемы.

Очень жалко, что получилась такая травма. Я посмотрел на повторах, как же сильно выгнулся локоть... Жуткая травма, желаю ему скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы у Гаджи все было хорошо, чтобы он не обращал внимания на хейтеров и не думал об этом», — приводит «Чемпионат» слова Туйнова.

На 15-й секунде боя Наврузов пропустил удар от бразильца, после которого неудачно упал на левую руку и получил перелом предплечья. Родригес одержал победу в поединке техническим нокаутом.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5002657-vlad-tujnov-otreagiroval-na-zhutkuyu-travmu-gadzhi-avtomata-navruzova.html
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