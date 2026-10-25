Шлеменко и Эмеев проведут в декабре бой за вакантный титул ACA в Санкт-Петербурге

Российские бойцы Александр Шлеменко и Рамазан Эмеев встретятся в поединке за вакантный чемпионский пояс ACA в среднем весе. Бой состоится 25 декабря 2026 года в Санкт-Петербурге и возглавит турнир ACA 211, сообщает официальный сайт лиги.

Вечер ММА пройдет на «КСК Арене». Организаторы уже открыли продажу билетов на заключительный турнир года.

Шлеменко, ранее владевший титулом Bellator, встретится с бывшим чемпионом M-1 Global и экс-бойцом UFC Эмеевым в главном событии вечера. Соперники должны были провести бой летом 2026 года, однако тогда поединок отменили из-за травмы Эмеева.

В соглавном событии чемпион ACA в наилегчайшей весовой категории Анатолий Кондратьев проведет защиту пояса против Арена Акопяна. В 2023 году Акопян победил Кондратьева решением судей. После того поражения Кондратьев одержал пять побед подряд и стал чемпионом организации.