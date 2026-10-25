Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Шлеменко и Эмеев проведут в декабре бой за вакантный титул ACA в Санкт-Петербурге

Дмитрий Сомов

Российские бойцы Александр Шлеменко и Рамазан Эмеев встретятся в поединке за вакантный чемпионский пояс ACA в среднем весе. Бой состоится 25 декабря 2026 года в Санкт-Петербурге и возглавит турнир ACA 211, сообщает официальный сайт лиги.

Вечер ММА пройдет на «КСК Арене». Организаторы уже открыли продажу билетов на заключительный турнир года.

Шлеменко, ранее владевший титулом Bellator, встретится с бывшим чемпионом M-1 Global и экс-бойцом UFC Эмеевым в главном событии вечера. Соперники должны были провести бой летом 2026 года, однако тогда поединок отменили из-за травмы Эмеева.

В соглавном событии чемпион ACA в наилегчайшей весовой категории Анатолий Кондратьев проведет защиту пояса против Арена Акопяна. В 2023 году Акопян победил Кондратьева решением судей. После того поражения Кондратьев одержал пять побед подряд и стал чемпионом организации.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Шлеменко
Читайте также
Игдисамов сказал, что «надо уметь резать мясо», а красно-белые сознались в провале. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева
«Это многое значит». Кучеров забрал рекорд бомбардиров «Тампы»
Популярное видео
UFC 333 — что осталось за кадром
UFC 333 — что осталось за кадром
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гончаров победил Алмейду на турнире ACA 207 в Краснодаре
Новости
RSS RSS
Все новости