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Сегодня, 15:56

Асланбек Бадаев — о поражении Асхабова в UFC: «Хусейн перегорел. Элементарно не хватало сил»

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о выступлении бойца чеченского происхождения Хусейна Асхабова в поединке против американца Джамалла Эммерса.

«Братьев Асхабовых я давно знаю. У ребят хорошая любительская карьера. Перейдя в профессионалы, они задержались на уровне, когда нужно было менять оппозицию, переходить к новым вызовам. Это вопрос в первую очередь к менеджерам. Да и сами они редко дрались. Когда у тебя трехлетний простой, и ты дебютируешь в UFC с бойцом, уровень которого на порядок выше, чем у бывших соперников — это давит. Хусейн перегорел. Элементарно не хватало сил. Я не знаю реакцию Даны Уайта, но это еще не конец карьеры. Оба брата должны себя показать. Они — талантливые ребята, могут вернуться. Но нужно тренироваться усерднее. После того, как Хусейн потерял ноль в графе поражений должно быть психологически легче», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Асхабов неудачно дебютировал в UFC после трехлетнего перерыва в карьере. В поединке, который прошел 19 февраля, судьи отдали победу Эммерсу со счетом 30:27.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pakharem-askhabova-ne-nazovesh-badaev-o-porazhenii-khuseina-v-ufc-i-obvineniyakh-v-ego-adres-229161/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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