Асланбек Бадаев — о поражении Асхабова в UFC: «Хусейн перегорел. Элементарно не хватало сил»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о выступлении бойца чеченского происхождения Хусейна Асхабова в поединке против американца Джамалла Эммерса.

«Братьев Асхабовых я давно знаю. У ребят хорошая любительская карьера. Перейдя в профессионалы, они задержались на уровне, когда нужно было менять оппозицию, переходить к новым вызовам. Это вопрос в первую очередь к менеджерам. Да и сами они редко дрались. Когда у тебя трехлетний простой, и ты дебютируешь в UFC с бойцом, уровень которого на порядок выше, чем у бывших соперников — это давит. Хусейн перегорел. Элементарно не хватало сил. Я не знаю реакцию Даны Уайта, но это еще не конец карьеры. Оба брата должны себя показать. Они — талантливые ребята, могут вернуться. Но нужно тренироваться усерднее. После того, как Хусейн потерял ноль в графе поражений должно быть психологически легче», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Асхабов неудачно дебютировал в UFC после трехлетнего перерыва в карьере. В поединке, который прошел 19 февраля, судьи отдали победу Эммерсу со счетом 30:27.