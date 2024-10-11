«Настрой Бивола? Дима умеет абстрагироваться от ненужных вещей». Машьянов: Бетербиев, Гвоздик, слова Роя Джонса

Интервью с тренером Дмитрия Бивола перед боем года.

Уже в субботу состоится главный бой в истории российского бокса — Дмитрий Бивол против Артура Бетербиева. В Эр-Рияде они тренируются в одном зале, но совсем в разное время. Живут в разных отелях (хотя зачастую участников одного турнира селят в одной гостинице). То есть организаторы сделали все, чтобы участники эпохального боя лишний раз друг с другом не пересекались.

В интервью Бивол и Бетербиев треш-тока не допускают, но напряженность чувствуется — никаких рукопожатий и уж тем более объятий. Немалый вклад в раскрутку боя внес тренер Дмитрия — Геннадий Машьянов. Говоря о Бетербиеве, он не боится сказать что-то резкое. Он говорит, как думает. Мы встретились с Геннадием Юрьевичем в среду — в отеле, где живет Бивол. Про подготовку и геймплан не говорили, все же Дмитрия ждет бой исключительной важности. Но затронули много других тем. Это и психологическая готовность Бивола (его фанаты на этот счет волнуются, ведь бывшая супруга беспрерывно атакует в соцсетях), и его боксерский стиль, и слова Роя Джонса — что в лучшие годы побил бы и Дмитрия, и Артура, — и детали любительской карьеры Бетербиева.

О поражении Бетербиева в финале ЧР-2010

— Я видел бои, где Артур проигрывал, где был на грани. Да, это были любительские бои, где дистанция не 12 раундов, тем не менее они по темпу и накалу... Когда три раунда — темп взвинчивается с первых секунд. Бывает, что такой уровень, что у человека за три раунда такие энергетические затраты, как в 9-раундовом профессиональном бою.

[Когда Бетербиев был на грани?] На моей памяти — это бой с Павлом Никитаевым (финал чемпионата России-2010. — Прим. «СЭ»). Когда Артур пришел в первый тяжелый вес, а Павел был у меня в команде — в сборной Петербурга. И вот они в финале боксировали. Павел выиграл очень убедительно, очень здорово. У судей никаких вопросов к определению победителя не было. Артур считался фаворитом. А Павел был вообще никому не известным боксером, вообще нигде не котировался. Но дошел до финала чемпионата России и выиграл у одного из лидеров сборной страны.

Артур Бетербиев. Фото Reuters

Как Бетербиев отправил спарринг-партнера в нокаут

— [Говорят, Бетербиев ронял тяжей в сборной]. Я не видел, чтобы он стоял с супертяжами. У них была определенная бригада — 7-8 человек, — которая выясняла отношения между собой. С людьми первого тяжелого веса он стоял, он же и сам боксировал в первом тяжелом весе. Один раз я видел — не буду называть фамилию, — когда человек от него пропустил, человек из полутяжелого веса. Они устроили драку (речь идет о спарринге. — Прим. «СЭ»), и этот человек оказался в тяжелом нокдауне в вольном бою".

[Как в команде Бивола называют Бетербиева?] Я называю его оппонентом. Предстоящим оппонентом. Как и есть. [Без упоминания фамилии?] Да. Оппонент.

О победе Бетербиева над Александром Гвоздиком

— Я бы больше сравнивал Диму с Сашей Усиком [а не с Гвоздиком]. Это два разных типажа в боксе — Дима и Гвоздик. Они абсолютно не похожи и по исполнительской манере, и по использованию технико-тактических вариантов в работе (Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом в 10-м раунде в ноябре 2019 года. — Прим. «СЭ»).

[Почему Гвоздик досрочно проиграл Бетербиеву?] Он вел по запискам. Я считаю, это чисто психология. Он вышел на бой очень перенапряженным в психологическим плане. Нервы были натянуты до предела. Они все сильнее натягивались во время боя — и в какой-то момент лопнули.

О настрое Бивола перед боем

— Дима психологически уравновешенный человек. И он доказал это в своих боях. Настолько у него сбалансированная психология, что он умеет абстрагироваться от всяких ненужных, посторонних моментов.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Фото Reuters

Как после спарринга с Биволом боксеру стало плохо. Но не сразу

— [Боксер Кем Силич рассказал, что после спарринга с Биволом в Америке у боксера случилось кровоизлияние в мозг]. Спарринги проходят таким образом... если боксер просит [спокойно поработать] оппонента, который превосходит его и не собирается его травмировать или еще что-то, то можно и спокойно поработать. А когда боксер в спарринге хочет устроить побоище — приходится отвечать на его пожелания и работать на всю мощь.

Не знаю, с Димой он эту травму получил или с кем-то другим. Я помню этот случай, этого боксера. После спарринга у него не было никаких симптомов. Было видно, что он пропустил большое количество ударов, но чтобы ему плохо стало в ринге или после спарринга... Может, через какое-то время стало ему плохо. Может, это от чего-то совсем другого. Может, это заболевание. Сейчас же врачи не могут этого сказать.

Чернокожий боксер. Кстати, он очень неплохо стоял в рейтинге. Очень амбициозный. Пророчили ему, что он станет одним из звездных американских боксеров. Но вот такая ситуация произошла, и после этого он немножко потерялся.

Какую роль американские тренеры сыграли в становлении Бивола

— [Как Биволу помог тренер Жоэл Диас?] Мы в Америке тренируемся в зале, где работают братья Диасы. У них есть много мексиканских боксеров и узбекских. Курирует этих узбекских боксеров наш тренер, наш человек Алик Фролов. Дима ни одной минуты в Америке не был без меня. И тренировался всегда со мной.

[Бивол стал чаще на переднюю ногу опираться?] Не буду говорить, что это свойственно только профессионалам. У нас было много боксеров, которые сидели на передней ноге. Контровики сидят на передней ноге, чтобы вовремя защититься, уйти назад, а потом ответить. Или уклониться, пройти головой вниз. Это естественная ситуация. Это свойственно не только мексиканскому и американскому боксу. Все зависит от конкретного спортсмена, конкретного боксера, от целей и задач конкретного боксера. Сидя на задней ноге, проблематично движение назад сделать. Если же вес немножко больше расположен на передней ноге, тогда есть возможность сделать шаг назад — вышагивая правой назад, толкаясь левой. Левой ногой подать вес назад — и вышагнуть правой назад. А потом убрать левую из позиции, где она была. Вот вам техника исполнения шага назад.

Как я с Димой стал работать, я постарался, чтобы он перестал подпрыгивать вверх, а стал двигаться переставным шагом, на челноке, шаг вперед — шаг назад, а не прыжками — вверх-вперед, вверх-назад выпрыгивать.

Фото соцсети

О работе на лапах

— Умение держать лапы приходит с годами. И болезненные последствия нивелируются. Но — да, конечно, руки травмируются. Один из моих наставников — Григорий Филиппович Кусикьянц, тренер Попенченко — никогда никому лапы не держал. Делал наброски на ладошки, а лапы не надевал. Когда у тренера голые руки, боксер же не может пробить сильно. Он был образованным, грамотным человеком, говорил, что лапы — страшная штука для тренера, что тренеры, держа лапы, такие травмы получают... У меня были боксеры разных весовых категорий: начиная от 51 килограмма, заканчивая супертяжами. И некоторые боксеры-легковесы по болезненности удара ничем не отличались от тяжеловесов. Например, Александр Артемьев. Бил как лошадь копытом. Поэтому большую часть боев закончил досрочно.

[Лапы — изобретение советских тренеров?] Это я сказал со слов старых тренеров. Например, со слов Григория Филипповича Кусикьянца. Что это изобретение советских тренеров, советской школы. Они изначально использовались для обучения новичков — для правильной постановки удара, для постановки правильного технического исполнения. Потом уже они стали использоваться как нагрузочный элемент. Темп поднять, функции человека поднять — чтобы он бомбил, как из автомата, весь раунд, умирал. И пришли к тому, к чему пришли.

О словах Роя Джонса, что тот победил бы и Бивола, и Бетербиева

— Вживую видя Роя Джонса на заре его восхождения, наблюдая его в течение 4-5 лет перед Олимпиадой в Сеуле... В то время мои ученики были в составе сборной Советского Союза. Суть в чем: Рой Джонс участвовал в матчевой встрече СССР — США. Американцы на эти матчевые встречи обычно возили состав, который готовили к Олимпийским играм в течение четырех лет. И в одной из матчевых встреч — по-моему, даже в Америке — боксер Игорь Ружников, которого я курировал, спокойно выиграл у Роя Джонса в 63,5 килограмма, без каких-либо трудностей. То есть Игорь может сказать: «Рой, немножко успокойся, ты помнишь, как я у тебя выиграл?» Конечно, Рой Джонс величайший боксер. От природы одарен настолько, что... Один из виртуозов. Один из лучших боксеров в США. [Бивол задал бы ему трепку?] Я такого никогда не говорю. А то так можно сказать, что я бы выиграл у Мухаммеда Али (Смеется.).