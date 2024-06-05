«Целью Бивола было закончить досрочно. Раньше я таких целей не ставил». Машьянов: бой с Зинадом, Бетербиев, Усик

Интервью с тренером Дмитрия Бивола.

Поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева должен был возглавить вечер бокса 1 июня в Рияде, но Артур получил травму и снялся с поединка. Дмитрий в карде остался — вместо объединительного боя за звание абсолюта мы увидели защиту против ливийца Малика Зинада. Дмитрий победил нокаутом в шестом раунде, а организаторы после поединка анонсировали новую дату противостояния между Биволом и Бетербиевым — 12 октября.

Спустя несколько дней главный тренер Бивола Геннадий Машьянов в интервью «СЭ» рассказал о прошедшем поединке с Зинадом, реальности проведения боя с Бетербиевым именно в анонсированную дату, впечатлениях от победы Александра Усика и многом другом.

Геннадий Машьянов, Тэйлор Рамсделл и Дмитрий Бивол (слева направо) в Зале бокса Майка Тайсона. Фото Соцсети

«Чистых ударов от Зинада не было — все вскользь»

— Дмитрий впервые с 2018 года победил нокаутом. Если бы все закончилось решением судей, вы были бы менее довольны результатом?

— Цели ставились досрочно закончить бой, и Дима выполнил задачу. Если до этого я не ставил ему таких целей, здесь конкретно была задача нанести жесткий удар, чтобы потрясти оппонента, а потом не отпустить его. До этого в боях он потрясал ударами, люди находились в грогги, и он лояльно к этому относился, отпускал. Здесь в связи с некоторыми обстоятельствами была поставлена задача явно закончить бой, не дать судьям принимать решение.

— Дмитрий дрался нестандартно для себя. Почему он не челночил в бою?

— А смысл здесь челнока? Он, грубо говоря, другими движениями вытаскивал на себя партнера. Достаточно было тех ложных движений, чтобы заставить человека махнуть, промахнуться и потом отвечать.

— Можете представить, чтобы Дмитрий действовал так же в поединке с Бетербиевым?

— Я вам не могу этого сказать. (Смеется.)

— Так боксировать не слишком опасно в бою с Артуром?

— Разные соперники, поэтому разные тактические установки на бой. С Маликом Зинадом была одна установка, потому что он сам контровик, он сам ждал — или в ответ отработать, или навстречу пробить. Здесь от этой ситуации мы работали. Он высокий, длиннорукий, очень высокая скорость у человека, скорость нанесения ударов. Поэтому Дима так активно вторым номером подбирался, заставлял его нанести удар, защищался и отвечал. Ну, пытался иногда встретить.

— В первых раундах Зинад, бывало, попадал.

— Ну, там так... Дима видел эти удары, он вовремя выходил, смягчал удар. Дима там работал от себя, грубо говоря. Там таких чистых, плотных ударов не было — вскользь удары. Скорость очень высокая у Зинада, поэтому он [Бивол] где-то в начальных раундах застаивался, не успевал выйти до конца назад.

— Вы сказали, что Дмитрий действовал расчетливо. Мне показалось, что он будто немного куражился с Зинадом. Может быть, потому что понимал, что Зинад не его уровня. Действовал нехарактерно для себя. Не было ли такого?

— Нет, тут вопрос в чем — парень очень чувствительный, и чтобы достать его, нужно очень близко к нему подойти. Потому что с дистанции его особо не достанешь. Он быстрый и чувствительный — успевает нанести удар и тут же уходит далеко назад. Поэтому Дима старался ближе подойти, защиту чередовал не только шагом назад, а уклоном, подседом, всевозможными другими движениями. На подставку принимал удары и тут же отвечал. Одной рукой ловит на подставку, второй — сразу отвечает. Дистанция была, чтобы нанести ответный удар, поэтому Дима шел и подставлялся. Это, может, и куражом можно назвать.

— Тем не менее Дмитрий уже в первом раунде уронил Зинада.

— Когда он проводил бои по 12 раундов, говорили, что Дима безударный. До этого он 12 боев провел, нокаутировал людей, все молчали. Я же с ним работаю, вижу его в спаррингах, держу его на лапах, чувствую его удары. Это полутяж, человек, который не напрягаясь может ударить, и будет достаточно, чтобы оппонент завалился.

И все эти разговоры, что он небьющий... Он тоже слышит, читает, что он небьющий, и все остальное... Я ему говорю: «Дима, когда боксеры первый раз пропускают твои удары, они понимают — чтобы не упасть, им нужно просто выжить, просто нужно сваливать от тебя. Поэтому тебе приходится все 12 раундов показывать свое мастерство, умение и переигрывать человека. А человек просто на инстинкте самосохранения старается, чтобы ты не достал его». Конечно, это в два раза труднее, чем когда человек идет на тебя. Встретить, провалить, ответить. А когда человек от тебя все время пятится, не делает никаких движений, а только ждет, когда ты пробьешь...

Такие люди непростые были — тот же Канело. У него голова крепкая, держалка хорошая. Он мастер высокого уровня, чистые удары редко пропускает — большую часть ударов пропускает вскользь. Удары доходят, но смазываются за счет смягчающих движений головы.

— А что случилось после четвертого раунда? Из-за чего Дмитрий и Зинад начали бодаться?

— Я не знаю, сам не понял, что там произошло. Зинад что-то говорил Диме — может, Дима что-то ему в ответ сказал, и он пошел бодаться. (Смеется.)

— А что вы сказали ему перед шестым раундом? Он будто специально темп сбавил, а потом взорвался и нокаутировал.

— Сейчас не могу конкретно сказать. Я его просил перед каждым раундом, чтобы он выдергивал человека, давал ему промахнуться, заставлял, чтобы Зинад махнул первым, а не лез сам. Наверное, то же самое я сказал перед шестым раундом: не надо первым ударом стараться достать до цели. Первый удар — он по перчатке, по воздуху.

— Можно ли сказать, что каждый раунд Дмитрий шел за нокаутом?

— Где-то близко к этому. Он работал выборочно, и задача ставилась таким образом, чтобы не наносить по 8, 9, 12 ударов. Пробил, провалил, пробил, провалил — задача была поставить человека на пятки, нанести ему акцентированный удар, когда он не способен защищаться, и потом добивать, если с первого удара не упал. Добивать и уже не отпускать. Чувство вот это... как говорят, чувство крови, звериное чувство, чтобы не отпустить человека.

Дмитрий Бивол после победы над Маликом Зинадом. Фото Reuters

«Дима подписал контракт на 12 октября»

— Бой с Бетербиевым был анонсирован на 12 октября. Это уже официально или анонс больше для красоты, грубо говоря?

— Нет, это конкретная дата, конкретная программа. Люди, которые организовывают эти соревнования, — у них все до конца года расписано. Поэтому все даты официальные.

— А Дмитрий на 12 октября уже подписывал контракт?

— Да. Контракт на эту дату подписан, он дал согласие на эту дату.

— Учитывая травму Артура, разрыв мениска, вы верите, что поединок возможен в эту дату?

— По-моему, после операции Артур где-то в Интернете демонстрировал колено — я сам не видел, мне люди говорили. Там вроде ничего критического не было, он показывал, как у него сгибается нога в колене. Практически на 100% сгибание через неделю, по-моему. Мне сказали, что так было. Поэтому там, наверное, не разрыв, а ничего такого критического. Я в эти вопросы не вникал и не хочу в них вникать.

— Можно ли сказать, что Бетербиев — самый универсальный боксер-профессионал в истории российского бокса? Он на всех дистанциях хорошо работает — ближней, средней, дальней. По всем этажам бьет, и вытянуть может, и прессинговать.

— Не знаю, я могу сказать, что он высококлассный боксер. Он это и на любительском ринге доказывал, и на профессиональном. Но его главное преимущество — это физическая готовность, мощь физическая. Вот его главное оружие, а не игра.

— А кто, по вашему мнению, как нокаутер круче — технарь Бетербиев или Уайлдер с его размахайками?

— Сравнение не очень хорошее — Уайлдер в супертяжах боксирует, у него оппоненты супертяжеловесы. А Бетербиев боксирует в полутяжелом весе, и у него оппоненты полутяжи. Если бы они в одном весе боксировали, можно было бы как-то [сравнивать]... Взять Иноуэ — боксирует в 55 кг, он тоже стопроцентный нокаутер (27-0, 24 нокаута. - Прим. «СЭ»). Кто круче как нокаутер — Иноуэ или Бетербиев? Или Уайлдер? Я считаю, что в легком весе гораздо сложнее нокаутировать человека, хотя принцип нокаута во всех весах один.

— Болельщики и эксперты любят сравнивать уровень оппозиции боксеров. На ваш взгляд, у кого в профессиональной карьере оппозиция была сильнее, у Дмитрия или у Артура?

— Я не сравниваю оппозиции, но думаю, что у них идентичная оппозиция была.

— У Артура были соперники уровня Канело?

— Может, уровня Канело не было, но у него были другие соперники. Тут как-то некрасиво сравнивать. Сегодня Артур владеет тремя поясами, и так сложилось, что Боб Арум в его компании промоутерской собрал всех сильнейших полутяжеловесов: Артура, Гвоздика, Смита-младшего, потом Максим Власов туда присоединился. Мы боксировали со Смитом-младшим, он оспаривал Димин пояс, Дима у него выиграл, потом он оказался у Боба Арума. Висел свободный пояс, Боб Арум более опытный, мудрый политик — он этот пояс разыграл между своими боксерами, Смитом и Власовым. Пояс остался у него в промоутерской компании.

До этого Артур выиграл пояс IBF, у Гвоздика был пояс WBC — они оба боксеры компании Арума, он их стравил между собой. Зачем ему три чемпиона, когда нужен один чемпион, который более денежные бои устраивает? А мы не были в этой компании, в этой конюшне. Он же заявлял: «Я никогда не дам бой Биволу с Бетербиевым».

Сейчас Боб Арум не владеет особо вопросом. Сейчас вопросом владеют саудиты, шейх. Он сказал: «Я сделаю бой». Мы ему говорили: «Это будет очень тяжело». Когда мы подписывали контракт о боях, я, говорит, сделаю объединительный бой. Вы согласны? Мы говорим: «Ну, если сделаете, будет хорошо». [Шейх ответил:] «Это мой вопрос, я с Бобом Арумом договорюсь. Я ему сделаю предложение, от которого он не сможет отказаться». И Боб Арум сразу согласился на объединительный бой.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Фото Reuters

«Рад за Усика. В бою с Фьюри он пропускал приличные удары»

— Недавно состоялся бой Усик — Фьюри. Вы небольшое преимущество отдавали Тайсону — удивлены ли тем, как прошел бой?

— Нет, я абсолютно не удивлен. Я рад, доволен, что Усик выиграл. Мы и так знали, что Саша — боксер высокого уровня, мастер. Но он еще и показал характер, желание выиграть конкретно в этом бою. У него что-то сперва не складывалось, но вот это желание мне очень проимпонировало.

— Усик здорово начал, но середину боя отдал и забрал последние раунды. Тут именно в характере дело или в чем-то еще?

— Это характер и желание победы. У него больше половины боя что-то не получалось, что-то не шло. Он пропускал приличные удары, находился в очень нехороших ситуациях. Фьюри попадал настолько тяжело, что было видно: где-то человек [Усик] находится в таком грогги-состоянии. Фьюри не использовал ситуацию — у него, видать, не настолько много желания было выиграть этот бой.

— Можно сказать, что функционально Александр из раунда в раунд только прибавляет?

— Из раунда в раунд один оппонент больше утомляется, другой — меньше. И на фоне своего оппонента может казаться, что один подсел, а другой боксирует в более высоком темпе. Кажется, что он прибавляет, а это «убавляет» его оппонент.

— Многие говорят, что у Усика гениальная работа ног. Вам как его работа ног?

— Мне очень нравится. Работа ног — это из советской школы бокса у него. Советские тренеры в советское время ставили, боксировали, тренировали.

— У Бивола есть общая черта с Усиком в том, что у обоих крутая работа ног.

— Да, просто специфика есть и в том, что Саша Усик — левша. Левша обычно делает определенные вещи, чтобы уйти с линии удара. Если правша выходит с левшой, правше сложнее, потому что левша большую часть тренировочного процесса проводит с правшами.

— Решение раздельное — вы согласны, что бой близким был?

— Нет, я не согласен с этим судьей [который насчитал победу Фьюри]. Я полностью согласен с теми судьями, которые отдали победу Саше. И счет должен быть больше в пользу Саши.

Александр Усик (справа) в поединке с Тайсоном Фьюри. Фото Reuters

— В реванше что будет?

— Думаю, в реванше Усик победит, так же как и в первом бою.

— Сейчас много споров о том, можно ли называть Усика величайшим тяжеловесом, учитывая, что он — абсолют. Вы как считаете?

— Величайший тяжеловес последних двух лет — наверное, можно.

— То есть даже не 21-го века?

— Конечно, нет.

— А кто величайший в 21-м веке?

— Кто был 20 лет тому назад абсолютным чемпионом? Леннокс Льюис — я считаю, что он лучше, чем Усик как тяжеловес.

— А если взять всех боксеров постсоветского пространства вне зависимости от категории, Усика поставили бы на первое место?

— Я думаю, что все лидеры, которые прошли любительскую карьеру, кто выигрывал мир, Европу, Олимпийские игры, а потом пришли и в профессионалах доказали, что они сильнейшие боксеры, — они все на одной ступени для меня.