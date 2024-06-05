«Целью Бивола было закончить досрочно. Раньше я таких целей не ставил». Машьянов: бой с Зинадом, Бетербиев, Усик
Поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева должен был возглавить вечер бокса 1 июня в Рияде, но Артур получил травму и снялся с поединка. Дмитрий в карде остался — вместо объединительного боя за звание абсолюта мы увидели защиту против ливийца Малика Зинада. Дмитрий победил нокаутом в шестом раунде, а организаторы после поединка анонсировали новую дату противостояния между Биволом и Бетербиевым — 12 октября.
Спустя несколько дней главный тренер Бивола Геннадий Машьянов в интервью «СЭ» рассказал о прошедшем поединке с Зинадом, реальности проведения боя с Бетербиевым именно в анонсированную дату, впечатлениях от победы Александра Усика и многом другом.
«Чистых ударов от Зинада не было — все вскользь»
— Дмитрий впервые с 2018 года победил нокаутом. Если бы все закончилось решением судей, вы были бы менее довольны результатом?
— Цели ставились досрочно закончить бой, и Дима выполнил задачу. Если до этого я не ставил ему таких целей, здесь конкретно была задача нанести жесткий удар, чтобы потрясти оппонента, а потом не отпустить его. До этого в боях он потрясал ударами, люди находились в грогги, и он лояльно к этому относился, отпускал. Здесь в связи с некоторыми обстоятельствами была поставлена задача явно закончить бой, не дать судьям принимать решение.
— Дмитрий дрался нестандартно для себя. Почему он не челночил в бою?
— А смысл здесь челнока? Он, грубо говоря, другими движениями вытаскивал на себя партнера. Достаточно было тех ложных движений, чтобы заставить человека махнуть, промахнуться и потом отвечать.
— Можете представить, чтобы Дмитрий действовал так же в поединке с Бетербиевым?
— Я вам не могу этого сказать. (Смеется.)
— Так боксировать не слишком опасно в бою с Артуром?
— Разные соперники, поэтому разные тактические установки на бой. С Маликом Зинадом была одна установка, потому что он сам контровик, он сам ждал — или в ответ отработать, или навстречу пробить. Здесь от этой ситуации мы работали. Он высокий, длиннорукий, очень высокая скорость у человека, скорость нанесения ударов. Поэтому Дима так активно вторым номером подбирался, заставлял его нанести удар, защищался и отвечал. Ну, пытался иногда встретить.
— В первых раундах Зинад, бывало, попадал.
— Ну, там так... Дима видел эти удары, он вовремя выходил, смягчал удар. Дима там работал от себя, грубо говоря. Там таких чистых, плотных ударов не было — вскользь удары. Скорость очень высокая у Зинада, поэтому он [Бивол] где-то в начальных раундах застаивался, не успевал выйти до конца назад.
— Вы сказали, что Дмитрий действовал расчетливо. Мне показалось, что он будто немного куражился с Зинадом. Может быть, потому что понимал, что Зинад не его уровня. Действовал нехарактерно для себя. Не было ли такого?
— Нет, тут вопрос в чем — парень очень чувствительный, и чтобы достать его, нужно очень близко к нему подойти. Потому что с дистанции его особо не достанешь. Он быстрый и чувствительный — успевает нанести удар и тут же уходит далеко назад. Поэтому Дима старался ближе подойти, защиту чередовал не только шагом назад, а уклоном, подседом, всевозможными другими движениями. На подставку принимал удары и тут же отвечал. Одной рукой ловит на подставку, второй — сразу отвечает. Дистанция была, чтобы нанести ответный удар, поэтому Дима шел и подставлялся. Это, может, и куражом можно назвать.
— Тем не менее Дмитрий уже в первом раунде уронил Зинада.
— Когда он проводил бои по 12 раундов, говорили, что Дима безударный. До этого он 12 боев провел, нокаутировал людей, все молчали. Я же с ним работаю, вижу его в спаррингах, держу его на лапах, чувствую его удары. Это полутяж, человек, который не напрягаясь может ударить, и будет достаточно, чтобы оппонент завалился.
И все эти разговоры, что он небьющий... Он тоже слышит, читает, что он небьющий, и все остальное... Я ему говорю: «Дима, когда боксеры первый раз пропускают твои удары, они понимают — чтобы не упасть, им нужно просто выжить, просто нужно сваливать от тебя. Поэтому тебе приходится все 12 раундов показывать свое мастерство, умение и переигрывать человека. А человек просто на инстинкте самосохранения старается, чтобы ты не достал его». Конечно, это в два раза труднее, чем когда человек идет на тебя. Встретить, провалить, ответить. А когда человек от тебя все время пятится, не делает никаких движений, а только ждет, когда ты пробьешь...
Такие люди непростые были — тот же Канело. У него голова крепкая, держалка хорошая. Он мастер высокого уровня, чистые удары редко пропускает — большую часть ударов пропускает вскользь. Удары доходят, но смазываются за счет смягчающих движений головы.
— А что случилось после четвертого раунда? Из-за чего Дмитрий и Зинад начали бодаться?
— Я не знаю, сам не понял, что там произошло. Зинад что-то говорил Диме — может, Дима что-то ему в ответ сказал, и он пошел бодаться. (Смеется.)
— А что вы сказали ему перед шестым раундом? Он будто специально темп сбавил, а потом взорвался и нокаутировал.
— Сейчас не могу конкретно сказать. Я его просил перед каждым раундом, чтобы он выдергивал человека, давал ему промахнуться, заставлял, чтобы Зинад махнул первым, а не лез сам. Наверное, то же самое я сказал перед шестым раундом: не надо первым ударом стараться достать до цели. Первый удар — он по перчатке, по воздуху.
— Можно ли сказать, что каждый раунд Дмитрий шел за нокаутом?
— Где-то близко к этому. Он работал выборочно, и задача ставилась таким образом, чтобы не наносить по 8, 9, 12 ударов. Пробил, провалил, пробил, провалил — задача была поставить человека на пятки, нанести ему акцентированный удар, когда он не способен защищаться, и потом добивать, если с первого удара не упал. Добивать и уже не отпускать. Чувство вот это... как говорят, чувство крови, звериное чувство, чтобы не отпустить человека.
«Дима подписал контракт на 12 октября»
— Бой с Бетербиевым был анонсирован на 12 октября. Это уже официально или анонс больше для красоты, грубо говоря?
— Нет, это конкретная дата, конкретная программа. Люди, которые организовывают эти соревнования, — у них все до конца года расписано. Поэтому все даты официальные.
— А Дмитрий на 12 октября уже подписывал контракт?
— Да. Контракт на эту дату подписан, он дал согласие на эту дату.
— Учитывая травму Артура, разрыв мениска, вы верите, что поединок возможен в эту дату?
— По-моему, после операции Артур где-то в Интернете демонстрировал колено — я сам не видел, мне люди говорили. Там вроде ничего критического не было, он показывал, как у него сгибается нога в колене. Практически на 100% сгибание через неделю, по-моему. Мне сказали, что так было. Поэтому там, наверное, не разрыв, а ничего такого критического. Я в эти вопросы не вникал и не хочу в них вникать.
— Можно ли сказать, что Бетербиев — самый универсальный боксер-профессионал в истории российского бокса? Он на всех дистанциях хорошо работает — ближней, средней, дальней. По всем этажам бьет, и вытянуть может, и прессинговать.
— Не знаю, я могу сказать, что он высококлассный боксер. Он это и на любительском ринге доказывал, и на профессиональном. Но его главное преимущество — это физическая готовность, мощь физическая. Вот его главное оружие, а не игра.
— А кто, по вашему мнению, как нокаутер круче — технарь Бетербиев или Уайлдер с его размахайками?
— Сравнение не очень хорошее — Уайлдер в супертяжах боксирует, у него оппоненты супертяжеловесы. А Бетербиев боксирует в полутяжелом весе, и у него оппоненты полутяжи. Если бы они в одном весе боксировали, можно было бы как-то [сравнивать]... Взять Иноуэ — боксирует в 55 кг, он тоже стопроцентный нокаутер (27-0, 24 нокаута. - Прим. «СЭ»). Кто круче как нокаутер — Иноуэ или Бетербиев? Или Уайлдер? Я считаю, что в легком весе гораздо сложнее нокаутировать человека, хотя принцип нокаута во всех весах один.
— Болельщики и эксперты любят сравнивать уровень оппозиции боксеров. На ваш взгляд, у кого в профессиональной карьере оппозиция была сильнее, у Дмитрия или у Артура?
— Я не сравниваю оппозиции, но думаю, что у них идентичная оппозиция была.
— У Артура были соперники уровня Канело?
— Может, уровня Канело не было, но у него были другие соперники. Тут как-то некрасиво сравнивать. Сегодня Артур владеет тремя поясами, и так сложилось, что Боб Арум в его компании промоутерской собрал всех сильнейших полутяжеловесов: Артура, Гвоздика, Смита-младшего, потом Максим Власов туда присоединился. Мы боксировали со Смитом-младшим, он оспаривал Димин пояс, Дима у него выиграл, потом он оказался у Боба Арума. Висел свободный пояс, Боб Арум более опытный, мудрый политик — он этот пояс разыграл между своими боксерами, Смитом и Власовым. Пояс остался у него в промоутерской компании.
До этого Артур выиграл пояс IBF, у Гвоздика был пояс WBC — они оба боксеры компании Арума, он их стравил между собой. Зачем ему три чемпиона, когда нужен один чемпион, который более денежные бои устраивает? А мы не были в этой компании, в этой конюшне. Он же заявлял: «Я никогда не дам бой Биволу с Бетербиевым».
Сейчас Боб Арум не владеет особо вопросом. Сейчас вопросом владеют саудиты, шейх. Он сказал: «Я сделаю бой». Мы ему говорили: «Это будет очень тяжело». Когда мы подписывали контракт о боях, я, говорит, сделаю объединительный бой. Вы согласны? Мы говорим: «Ну, если сделаете, будет хорошо». [Шейх ответил:] «Это мой вопрос, я с Бобом Арумом договорюсь. Я ему сделаю предложение, от которого он не сможет отказаться». И Боб Арум сразу согласился на объединительный бой.
«Рад за Усика. В бою с Фьюри он пропускал приличные удары»
— Недавно состоялся бой Усик — Фьюри. Вы небольшое преимущество отдавали Тайсону — удивлены ли тем, как прошел бой?
— Нет, я абсолютно не удивлен. Я рад, доволен, что Усик выиграл. Мы и так знали, что Саша — боксер высокого уровня, мастер. Но он еще и показал характер, желание выиграть конкретно в этом бою. У него что-то сперва не складывалось, но вот это желание мне очень проимпонировало.
— Усик здорово начал, но середину боя отдал и забрал последние раунды. Тут именно в характере дело или в чем-то еще?
— Это характер и желание победы. У него больше половины боя что-то не получалось, что-то не шло. Он пропускал приличные удары, находился в очень нехороших ситуациях. Фьюри попадал настолько тяжело, что было видно: где-то человек [Усик] находится в таком грогги-состоянии. Фьюри не использовал ситуацию — у него, видать, не настолько много желания было выиграть этот бой.
— Можно сказать, что функционально Александр из раунда в раунд только прибавляет?
— Из раунда в раунд один оппонент больше утомляется, другой — меньше. И на фоне своего оппонента может казаться, что один подсел, а другой боксирует в более высоком темпе. Кажется, что он прибавляет, а это «убавляет» его оппонент.
— Многие говорят, что у Усика гениальная работа ног. Вам как его работа ног?
— Мне очень нравится. Работа ног — это из советской школы бокса у него. Советские тренеры в советское время ставили, боксировали, тренировали.
— У Бивола есть общая черта с Усиком в том, что у обоих крутая работа ног.
— Да, просто специфика есть и в том, что Саша Усик — левша. Левша обычно делает определенные вещи, чтобы уйти с линии удара. Если правша выходит с левшой, правше сложнее, потому что левша большую часть тренировочного процесса проводит с правшами.
— Решение раздельное — вы согласны, что бой близким был?
— Нет, я не согласен с этим судьей [который насчитал победу Фьюри]. Я полностью согласен с теми судьями, которые отдали победу Саше. И счет должен быть больше в пользу Саши.
— В реванше что будет?
— Думаю, в реванше Усик победит, так же как и в первом бою.
— Сейчас много споров о том, можно ли называть Усика величайшим тяжеловесом, учитывая, что он — абсолют. Вы как считаете?
— Величайший тяжеловес последних двух лет — наверное, можно.
— То есть даже не 21-го века?
— Конечно, нет.
— А кто величайший в 21-м веке?
— Кто был 20 лет тому назад абсолютным чемпионом? Леннокс Льюис — я считаю, что он лучше, чем Усик как тяжеловес.
— А если взять всех боксеров постсоветского пространства вне зависимости от категории, Усика поставили бы на первое место?
— Я думаю, что все лидеры, которые прошли любительскую карьеру, кто выигрывал мир, Европу, Олимпийские игры, а потом пришли и в профессионалах доказали, что они сильнейшие боксеры, — они все на одной ступени для меня.