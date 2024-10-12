Бетербиев против Бивола. Искусство разрушать

12 октября мы потеряем одного российского чемпиона мира, но получим нового — абсолютного. Если не ничья, конечно.

Не только для России, для всех в боксе главное событие сейчас — противостояние Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Все четыре пояса — и даже больше, победитель — один из лучших боксеров в мире прямо сейчас и точно в истории этого веса.

И много уже сказано о том, что этот поединок, возможно, не получит достаточно внимания со стороны медиа и широкой аудитории, которую привлекают только самые большие бои.

«Бокс для меня — это просто игра, ничего личного», — говорил Бивол на съемке Face Off для американского ТВ. Участники боя общались на неплохом английском.

Артур Бетербиев сидел прямо напротив него, улыбался только глазами, трогал бороду, иногда поднимал глаза вверх. На тот же вопрос — кто из соперников ему не нравится, Артур отвечал так:

«Да мне никто не нравился. И он мне не нравится, — показывая пальцем на Бивола. — Это правда, он же мой оппонент. Я здесь не для того, чтобы пожимать руки... Да, я пожал ему руку — потому что он мне ее подал, но...»

Дмитрий тоже вроде бы улыбается. Улыбки обоих — напряженные. Стараются лишний раз в глаза друг другу не заглядывать, чаще смотрят в камеру или на ведущего. Для этого — взгляда лицом к лицу — еще будут стердауны. Собственно, первый был больше полугода назад, когда оба столкнулись в Эр-Рияде как почетные гости — в смокингах и бабочках — и их попросили встать друг напротив друга. Они будто измеряли друг друга взглядом, без давления, но изучая, и тогда Артур выглядел расслабленнее, даже потроллил Бивола: «Я не знаю, будем мы драться или нет, он говорит о бое все время, но это остается словами».

Они пробуют друг друга на зуб, но осторожно, без агрессии — это игра, которую многие не понимают и не ценят, но они оба по-деловому злые. Профессиональная черта.

Бивола я, помню, много лет назад спрашивал — не про треш-ток, но про желание быть просто более интересным для публики... он говорил «это не наш путь».

Дмитрий Бивол. Фото Getty Images

Бетербиев рассказывал, что еще тренер любительской сборной запрещал им давать интервью после боя — только когда турнир закончится. Вся проблема в этом, любые проявления индивидуальности пресекаются там, откуда они вышли — из системы любительского бокса. Все они — результат того, что существовал любительский и олимпийский бокс, пусть тот же Бивол до олимпиады не дошел. Не совпал его рост по времени с тем, когда нужно было выстрелить на отборах. Там о причинах еще долго можно говорить.

Но в России был мощный отбор, было просеяно много всех, и лучшие оказались в нужный момент там, где за них взялись люди с деньгами и тренерским талантом.

У Бивола вот в любителях тренер заложил большой багаж. Первый тренер Николай Исаев, затем Геннадий Машьянов.

Когда в питерский бокс пришел Бивол, его сразу заметили. Я в Петербурге в то время тренировался, немного боксировал, на каких-то турнирах сам был, и там ВСЕ ГОВОРИЛИ ПРО БИВОЛА. То есть ты мог в теории его не видеть ни разу, но слышал про его бокс от своего тренера или от ребят, которые сами на турнире были. Какие-то бои Бивола я видел, когда ему 12-14 лет было. Он выделялся тем, что как будто более свободно и легко в ринге выглядел, гибкий — и думал быстро. Другие детали из памяти уже стерлись. Продолжаю утверждать, что в любителях его юношеский еще бокс был интереснее чем тот, что мы видим сейчас. Но это вкусовщина, конечно. И бокс Дмитрия всегда зависел от того, кто и как с ним боксирует. В профессионалах не было человека, которого он не подавил бы ритмом, джебом, неуловимостью, так или иначе почти все проигрывали ему и ментально. Чемпионы, суперзвездный Сауль Альварес — да все. Последний бой, который он провел в Саудовской Аравии — это всего лишь 30 процентов Бивола, которые легко остановили Малика Зинада. Но, кстати, это первая досрочная победа за 10 боев и 6 лет. Не потому, что не мог остановить еще кого-то, задачи сам себе такой не ставил. Уничтожать можно и другими способами.

А вот бокс Бетербиева больше развили в профессиональную сторону уже в Канаде. Артур и в любителях был жестким боксером, силовым, нацеленным на то, чтобы надломить и добить. Усика побеждал именно так, с прессингом, пробивая корпус. Усик, конечно, теперь сильно вырос, да и последнюю встречу на Олимпиаде выиграл, но это не было легко и однозначно.

Бетербиев пропускает немало. Такое ощущение, что иногда чуть ли не намеренно. Как будто это тоже способ себя разбудить или деморализовать оппонента тем, что у него ничего не получается. Спарринг-партнеры рассказывают легенды о его мощи, тренеры Марк Рамсей и Джон Скалли вынуждены Артура тормозить, чтобы он в тренировочном зале не остался один. 100% нокаутов в официальных боях не берутся из ниоткуда. Александра Гвоздика, с которым Бетербиев объединял титулы (и выиграл, нокаутом как обычно), спросили, что делать Биволу в бою.

«Я скажу, чего ему нельзя делать, точно не стоит оставаться перед ним и пропускать удары», — выдал украинец то, о чем и так все думают. Заразительно смеялся, очевидно радуясь, что этот план теперь не ему исполнять.

Дмитрий — это ответ на вопрос-гипотезу, каким должен быть боец, который победит Бетербиева. Именно такой нужен стиль, подвижный, чувствительный, не рискующий лишний раз, умеющий держать ритм и навязывать его, сохраняющий концентрацию все 12 раундов.

И Бетербиев — это такой же ответ на вопрос, как побеждать Бивола. Давлением, ударами по корпусу, отрезая от пространства, атакуя вторым темпом и навстречу, возможно, на грани грязного бокса... пока никто не мог создать себе условия, чтобы проводить против Бивола больше 1-2 эффективных атак за раунд.

У букмекеров небольшой фаворит Дмитрий. Думаю, причина в травмах и болезнях Артура, из-за которых несколько раз в последние 2-3 года отменялись и переносились его бои. Это фактор икс. Но я бы предостерег от того, чтобы руководствоваться простой формулой для встречи боксера и панчера — «или Бивол по очкам, или Бетербиев нокаутом».

Артур Бетербиев. Фото Global Look Press

Предположим, панчер бьет, попадает, наносит урон. Но боксер такого класса, как Дмитрий — обычно не дает себя достать второй и третий раз. Он всегда может перекрыться, отзащищаться и восстановиться. Дальше он или теряет ритм и контроль, или снова начинает выигрывать раунды. И напротив, потеряв ритм, если Бивол начнет читать Бетербиева, он может начать пропускать серию за серией. Бивол не то чтобы не умел бить. Мы не видели никогда, чтобы Артур после пропущенных ударов потерялся, но и это возможно, когда прилетают 4-5-6 ударов.

В общем, если у нас оба работают на 100% и готовы так же — точно будут эпизоды в пользу и одного, и другого. И будет драма, будет необходимость для каждого выкладывать какие-то тактические козыри.

Поэтому даже жаль, что так мало знают про этот бой не слишком погруженные в бокс люди, что не нашлось повода для Артура и Дмитрия поскандалить или хотя бы сыграть в конфликт, чтобы все обратили внимание.

Собственно, для популярности Бивола и пиара этого боя среди небоксерской аудитории его развод и скандальные посты бывшей жены Дмитрия в соцсетях сделали больше, чем последние победы и интервью.

Но, наверное, потому этот бой так хорош, он для нас — тех, кто любит крутой бокс, а не скандалы и антураж.

Но нельзя его смотреть, не выбрав, на чьей стороне твои симпатии. Я выбираю Бетербиева, и не потому, что он панчер и его стиль лучше для зрителя. А потому, что он не идеален, он показывал уязвимость, он вынужден не быть одноплановым, одномерным, и тактические заготовки под разных соперников достойны изучения. Думаю, разрушать в данном контексте это чуть более примечательное искусство. И именно за это всегда любили бокс.