Мужчина-боксер нокаутировал в спарринге чемпионку мира. Из-за слитого видео разгорелся конфликт

Обвинения летят с обеих сторон. Кларесса Шилдс в бешенстве.

Видео спаррингов между боксерами и бойцами ММА часто сливаются в интернет и обсуждаются фанатами, но крайне редко удается увидеть спарринги в зале между мужчиной и женщиной. 8 декабря латвийский боксер Артур Ахметов в соцсетях опубликовал запись спарринга с двукратной олимпийской чемпионкой по боксу и бойцом ММА Кларессой Шилдс. На ролике Ахметов срубил Шилдс левым апперкотом — девушка упала на спину и не смогла сразу подняться.

Вероятно, запись не попала бы в Сеть, но Ахметов опубликовал сразу два видео, совмещенных в одно. Сначала — слова Шилдс, где она рассказывает об этом спарринге, а затем — сам момент нокаута.

«Парень, с которым я спарринговала, был похож на маленького хейтера из России», — говорит Шилдс на том же ролике. — Он вынул подкладку из перчаток. Я надрала ему задницу в понедельник, а его тренер хотел снова провести спарринг в четверг. Он поймал меня, но у него в перчатках не было подкладки. Он точно знает, кто он".

«Как приятно, что ты меня помнишь, Кларесса Шилдс. Если думаешь, что я тебя обесчестил, как честный человек, я готов жениться», — подписал видео Ахметов. В комментариях Шилдс развернуто ответил тренер латвийца Деррик Сантос.

«Она полна дерьма! Они просили помочь в спарринге, зачем нам спарринговать с женщиной? — возмутился Сантос. — Никто не доставал подкладки из перчаток. После того как она обвинила в этом, перчатки передали ее тренеру. Но, что более важно, она провела два раунда до того, как Артуру поручили не бить ее сильно. Когда он работал с ней, она говорила о нем сумасшедшую херню и ставила ему подножку. В перерыве он сказал: «Что тут происходит? Мы пытаемся помочь, она женщина». На это они ответили: «Ну, ударь ее в ответ, она большая девочка, многократный чемпион». Он даже попытался помочь ей встать, никто не хотел, чтобы это случилось.

Это произошло несколько лет назад, и, очевидно, видео просто хранилось у него. Даже несмотря на все комментарии типа «она бы победила парня», ничего оскорбительного о ней или о данном моменте не было сказано. Это было сделано из уважения к ней, все, что происходит во время спарринга, остается между бойцами. А теперь она заговорила, и он опубликовал это".

Артур Ахметов. Фото Соцсети

Без ответа Шилдс такой выпад Ахметова и его тренера не оставила. Девушка заявила, что ранее сама унизила в спарринге латвийца, а видео не публиковала, потому что рисковала бы лишиться права биться за пояс.

«Если бы я в 2018 году обнародовала, как этот профессиональный боксер и тренер сняли наполнение из перчаток, чтобы поспарринговаться со мной, потому что я унизила его ранее в ту же неделю, это бы поставило под угрозу мой предстоящий бой за мировой титул, — написала Шилдс в Twitter. — Я никогда не была нокаутирована за 17 лет, и меня уронили два раза всего за неделю. Мне не стыдно за это. Но чтобы боксер мужчина буквально снял наполнение из перчаток... он трус. Он и тренер Сантос вредят спорту!

Кларесса Шилдс. Фото Соцсети

Я ничего тогда не сказала, потому что не хотела, чтобы мой соперник знал, что меня уронили перед боем. У меня нет проблем с тем, чтобы быть сбитой во время спарринга, это случается, и я спаррингуюсь в основном с мужчинами! Но этот парень и его тренер Сантос были унижены, и в следующий раз, когда мы спарринговались, он намеренно надел перчатки с минимальным наполнением, я не могу поверить в это".

Кларесса Шилдс — абсолютная чемпионка мира в женском среднем весе и двукратная олимпийская чемпионка, брала золото Лондона-2012 и Рио-2012. В данный момент ее профессиональный рекорд — 14 побед и ни одного поражения. В 2021 году провела два боя по правилам ММА в промоушене PFL. Дебютный поединок выиграла техническим нокаутом, второй проиграла раздельным решением судей. Нокаутировавший Кларессу в спарринге боксер Артур Ахметов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 6-1, единственное поражение потерпел нокаутом от Роландо Ромеро.