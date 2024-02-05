Тренер Энтони Джошуа: «Я ставлю на Бивола в противостоянии с Бетербиевым»

Известный тренер Роберт Гарсия, который тренирует экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3), считает чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0) фаворитом в бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Бивол — один из тех парней, которых трудно победить, потому что он держит тебя на расстоянии. Бетербиев должен броситься на него и потрясти ударом, только так он может победить. Но, как мы знаем, Бетербиев так не дерется. Я ставлю на Бивола», — сказал Гарсия ES News.

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Официально бой еще не был анонсирован.