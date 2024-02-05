Американский боксер Джонсон: «В России потрясающие женщины! Таких красивых никогда в жизни не видел»

Американский боксер Кевин Джонсон ответил на вопрос «СЭ», что его впечатлило больше всего в России.

— Что больше всего вас впечатлило в России?

— Потрясающие женщины! Боже мой, таких красивых девушек я никогда в жизни не видел. Просто вау! Женщины правят миром. Для них мы просыпаемся, красиво одеваемся, занимаемся спортом, правильно питаемся, стремимся к успеху. Мы делаем это не для себя. Если бы мы делали это только для себя, что уже бы лежали на Багамах и отдыхали. Все, что мы делаем — это для женщин. Для той, на которой мы женимся. Для той, что подарила тебе жизнь в этом мире. Для сестры. Девушки дают огромную мотивацию. Я как раз из семьи, где главенствовали женщины.

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.

11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.