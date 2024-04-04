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Сегодня, 17:25

Дмитрий Бивол: «У меня к Бетербиеву никаких вопросов нет. Я отношусь к нему с уважением»

Давид Хачатрян
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Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью «СЭ» подчеркнул, что для него бой с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) ничем не отличается от прошлых противостояний.

— Бетербиев сказал, что у вас есть друг к другу вопросы. У тебя есть какие-то вопросы к Артуру?

— Честно, у меня абсолютно никаких вопросов к нему нет.

— Для тебя это просто бой?

— Для меня это просто бой. Я к нему даже могу сказать, что отношусь с уважением как к спортсмену, потому что, когда я пришел в сборную, он был один из лидеров сборной. И я, как молодой парень, смотрел за многими сборниками. За тем же Матвеем Коробовым, за тем же Бетербиевым, за Егором Мехонцевым. Я смотрел, старался учиться у них. Поэтому я не знаю, какие там вопросы могут быть. Но у меня вообще все в порядке.

— Каким ты ожидаешь увидеть Артура Бетербиева, который выйдет против тебя 1 июня? Какой он будет, по твоему мнению?

— Я всегда стараюсь не просто думать, что мой соперник хороший, я стараюсь плюс 100 очков ему накинуть еще, и готовиться на такого соперника. Поэтому я вижу Бетербиева в его лучшей форме, что он, как всегда, крепкий, выносливый, с хорошим давлением. То есть все его качества, которыми он обладает, еще плюс сто очков ему накидываешь, вот такой вот будет Бетербиев, — сказал Бивол «СЭ».

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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