Дмитрий Бивол назвал сильные качества Артура Бетербиева

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью «СЭ» выделил силу и выносливость в числе сильных качеств чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

У него есть такие качества хорошие, как сила, у него есть выносливость, у него есть такая чуйка, что если он попадает, он сразу вгрызается в соперника и не отпускает, хорошо бьет в корпус правой рукой, даже тычок левой крепкий, поэтому, исходя из этих данных, я предполагаю, что он будет еще лучше.

— Я читал короткие комментарии Усика, и все отмечают его физическую силу, давление. За счет чего ты собираешься справиться с этим давлением?

— За счет подвижности, за счет умения чувствовать свою дистанцию, за счет выносливости, это тоже немаловажный факт. Передняя рука. Конечно, это непросто, но в этом и есть азарт такого боя, когда соперник создает такие сложности.

— Его давление колоссально, и есть удары в корпус. Мы часто видим, что иногда именно эти удары — начало конца его соперника. Я спросил об этом у тренера Геннадия Юрьевича [Машьянова]. Я сказал: «Что вы будете делать с ударами в корпус? Как вы будете их нивелировать, от них защищаться?» Он так прищурился, ухмыльнулся и сказал: «Да мы просто не будем их пропускать. Вот и все. Шаг назад и удар в пустоту, вот и все». На словах это, может быть, так звучит, но на самом деле, что ты думаешь по этому поводу?

— Ну, он правильно сказал, с одной стороны, то есть нужно их просто не пропускать. Элементарно звучит, и как звучит, нужно стараться так и делать. Конечно же, они где-то будут проходить, но никто же не даст тебе ответа, что ты будешь делать, если ты пропустишь в корпус. Ты будешь терпеть, если уж не терпеть, то что ты еще. Что ты будешь делать, если ты начнешь пропускать в голову? Буду пропускать.

— Если случится так, что Артур Бетербиев навяжет тебе среднюю дистанцию, ты готов будешь к этому боксу?

— Гриш, ко всему буду готов. Я буду учитывать все возможные факторы, что может происходить в бою. Конечно же, в этом и зависит профессионализм, что ты должен быть готов ко всему и должен быть готов либо что-то нивелировать, либо где-то наоборот навязать свое. В этом и заключается прелесть бокса и тем более бокса такого, где разность стилей, — сказал Бивол «СЭ».

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).