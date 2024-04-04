Дмитрий Бивол: «Один из моих главных страхов — остаться ни с чем после завершения карьеры»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью «СЭ» отметил, что он инвестирует деньги, чтобы после завершения карьеры у него были средства для комфортной жизни.

— Многие спортсмены, заработав деньги, быстро их тратят после завершения карьеры. Ты говорил, что инвестируешь деньги.

— Это один из моих больших страхов, если честно, быть таким спортсменом, который смог себе сделать карьеру, а потом остался ни с чем. То есть все ходят и думают: как жаль. Какой хороший был, какой крутой был. Как так вышло, как жаль.

— У тебя есть примеры?

— Есть, но я не хочу их называть. Конечно, у каждого есть эти примеры, когда мы видим, что человек столько трудился, зарабатывал, а потом — раз, и он совсем не там находится, не на том уровне уже. Когда и денег у него, кажется, нет. Он куда-то там вложил, проиграл, прогулял.

— И как ты борешься с этим страхом?

— Конечно, я не обладаю сейчас большим количеством времени, чтобы заниматься бизнесом. Я пробовал, но это все не то. Надо погружаться. Мне интересно, кто чем занимается сейчас, нужны ли там инвестиции. Это как умножение капитала, а для сохранения капитала, чтобы избавиться от инфляции, я покупал недвижимость. У меня в основном была недвижимость.

— Стабильная такая история.

— Да, она у меня стоит, где-то поднимается в цене, где-то падает, но это лучше, чем просто быть в деньгах. Можно сделать ремонт, продать.

— У тебя есть финансовый консультант?

— Честно говоря, нет, но есть много людей в окружении, бизнесменов разных состоявшихся, у которых я часто спрашиваю совета. В основном дают правильные советы. Где-то я думаю: «Да нет, наверное, это не так будет, сделаю по-своему». Потом думаю: «Блин, надо было послушать». Конечно, стараюсь прислушиваться к опытным людям.