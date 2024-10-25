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Сегодня, 08:46

Бивол подал апелляцию на результат боя с Бетербиевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, сообщил, что сторона спортсмена подала апелляцию на результат поединка против его соотечественника Артура Бетербиева.

«Подали апелляцию во все возможные инстанции», — приводит слова Корнилова ТАСС.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Команда Бивола потребовала реванша от соперника, но промоутер Бетербиева Боб Арум заявил, что они могут отказаться от повторного поединка.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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