Бивол подал апелляцию на результат боя с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, сообщил, что сторона спортсмена подала апелляцию на результат поединка против его соотечественника Артура Бетербиева.

«Подали апелляцию во все возможные инстанции», — приводит слова Корнилова ТАСС.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Команда Бивола потребовала реванша от соперника, но промоутер Бетербиева Боб Арум заявил, что они могут отказаться от повторного поединка.