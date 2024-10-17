Команда Бивола потребовала реванша против Бетербиева

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, заявил, что команда спортсмена потребовала реванша поединка против Артура Бетербиева.

«Мы обратились с просьбой о реванше и опротестовали решение во все санкционирующие органы. И мы продолжаем работу над возможностью пересмотра судейской карточки с оценкой 116-112», — цитирует Корнилова The RIng.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.