Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 08:43

Команда Бивола потребовала реванша против Бетербиева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, заявил, что команда спортсмена потребовала реванша поединка против Артура Бетербиева.

«Мы обратились с просьбой о реванше и опротестовали решение во все санкционирующие органы. И мы продолжаем работу над возможностью пересмотра судейской карточки с оценкой 116-112», — цитирует Корнилова The RIng.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
Захарова ответила Мерцу на его заявление об ультиматуме России
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Бетербиев прокомментировал реакцию экс-супруги Бивола, которая болела против бывшего мужа
Журова неоднозначно оценила выступления Бетербиева за Канаду: «Хочется быть и нашим, и вашим»
Бетербиев — о следующем бое: «Это зависит не только от меня, но и от организаторов»
Бетербиев — о возможном реванше с Биволом: «Пока не очень хочется думать об этом»
Бетербиев: «Пока что не чувствую себя хорошим боксером»
Бивол отказался участвовать в подаче апелляции на результат поединка против Бетербиева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости