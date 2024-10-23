Бетербиев может отказаться от реванша с Биволом

Боб Арум, промоутер российского боксера Артура Бетербиева, сообщил, что спортсмен может отказаться от реванша с Дмитрием Биволом.

«Мы можем совсем отказаться от реванша. Сейчас есть предложения по более масштабным поединкам. Но если мы и будем говорить про реванш, то он может пройти не ранее конца 2025 года», — приводит ТАСС слова Арума.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением судей победил Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Вечер бокса прошел в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

22 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни за успехи в боксе и завоевание высокого титула.