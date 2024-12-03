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Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх назвал дату реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

В Эр-Рияде 12 октября прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Биволом и Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. По итогам боя победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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