Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх назвал дату реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

В Эр-Рияде 12 октября прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Биволом и Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. По итогам боя победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.