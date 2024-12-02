Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 18:37

Бетебриев — о Джейке Поле: «Моим первым желанием было отомстить ему за Тайсона»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (21-0) объяснил, почему вызвал на бой американского блогера и боксера Джейка Пола.

«Мухаммед Али и Майк Тайсон — мои любимые боксеры всех времен, — сказал Бетербиев в интервью Seconds Out. — Джейк Пол побил одного из моих любимых боксеров, поэтому моим первым желанием было отомстить ему. Через несколько дней уже все стало хорошо, и я уже не хочу драться с ним. Если он захочет, то соглашусь, но не думаю, что хочет этого. Что случилось бы в бою с Полом? Я бы показал ему настоящий бокс».

В своем последнем поединке, который состоялся в октябре в Эр-Рияде, Бетербиев судейским решением выиграл у Дмитрия Бивола.

Артур Бетербиев
Джейк Пол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Суд приговорил основателя наркоимперии к пожизненному заключению
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Калинкин — о бое Фьюри против Усика: «Александр интереснее и техничнее»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости