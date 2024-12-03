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Сегодня, 07:00

Бетербиев готов провести бой с Усиком в первом тяжелом весе

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Артур Бетербиев.
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Российский боксер Артур Бетербиев (21-0) заинтересован в поединке с украинцем Александром Усиком (22-0) в первом тяжелом весе.

«Бой с Усиком в крузервейте? Да, конечно. Я заинтересован в данном противостоянии», — сказал Бетербиев в интервью Seconds Out.

В октябре этого года в Эр-Рияде Бетербиев судейским решением победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В мае на турнире в Эр-Рияде Усик раздельным решением судей выиграл у британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Их ответный бой запланирован в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск).

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем
Александр Усик
Артур Бетербиев
Тайсон Фьюри
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