Бетербиев: «Мне бы хотелось больше времени на подготовку к бою с Биволом»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) рассказал, что хотел бы больше времени на подготовку к титульному бою против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0).

«Мне предлагали эту дату. Мне бы хотелось больше времени (на подготовку) после Рамадана. Но если не дают больше — нормально, я приму (бой). Скорее всего, у этих слухов будет продолжение и мы подпишем контракт, в конце концов», — цитирует Sport24 Бетербиева.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»