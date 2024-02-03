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3 февраля, 03:26

Бетербиев: «Мне бы хотелось больше времени на подготовку к бою с Биволом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) рассказал, что хотел бы больше времени на подготовку к титульному бою против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0).

«Мне предлагали эту дату. Мне бы хотелось больше времени (на подготовку) после Рамадана. Но если не дают больше — нормально, я приму (бой). Скорее всего, у этих слухов будет продолжение и мы подпишем контракт, в конце концов», — цитирует Sport24 Бетербиева.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»

Источник: https://sport24.ru/boxing/news-617369-artur-beterbiyev-obyasnil-pochemu-ne-khochet-dratsya-s-dmitriyem-bivolom-1iyunya-no-ya-primu-boy
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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