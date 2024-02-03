Костя Цзю считает, что бой Усик — Фьюри может быть перенесен на полгода

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю предположил, когда может состояться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Бой Фьюри и Усика сможет состояться через четыре-шесть месяцев. Примерно такой срок. Я уже думал об этом. При подобных повреждениях восстановление обычно занимает такое время», — цитирует Цзю vprognoze.ru.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Причиной срыва поединка стала травма Фьюри — британец получил рассечение во время спарринга.