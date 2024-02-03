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3 февраля, 13:56

Костя Цзю считает, что бой Усик — Фьюри может быть перенесен на полгода

Руслан Минаев
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю предположил, когда может состояться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Бой Фьюри и Усика сможет состояться через четыре-шесть месяцев. Примерно такой срок. Я уже думал об этом. При подобных повреждениях восстановление обычно занимает такое время», — цитирует Цзю vprognoze.ru.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Причиной срыва поединка стала травма Фьюри — британец получил рассечение во время спарринга.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Усик
Костя Цзю
Тайсон Фьюри
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