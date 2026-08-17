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Сегодня, 14:52

Россиянин Саламов вызвал на бой чемпиона WBC бельгийца Мерхи

Сергей Филин

Российский боксер Умар Саламов вызвал на бой чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте (суперпервом тяжелом весе) бельгийца Риада Мерхи.

В ночь с 16 на 17 августа 32-летний россиянин победил казахстанца Али Балоева единогласным решением судей на турнире в Грозном и стал обладателем вакантного титула IBF European Cruiserweight.

«Сегодня забрал титул Европы. Следующий шаг — мировой пояс, и я знаю, у кого он лежит. Бриджервейт остался без WBA — там теперь один настоящий чемпион мира — Риад Мерхи. Я готов встретиться с ним — где скажут, там и подеремся», — сказал Саламов после боя.

На счету Мехди 36 побед (29 нокаутом) и 3 поражения. Саламов одержал 33 победы и потерпел 2 поражения на профессиональном ринге.

В июне 2026 года WBA отказалась признавать бриджервейт как отдельную категорию. WBC — единственная организация, сохранившая титул в этом весе.

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Умар Саламов
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