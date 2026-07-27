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Жумагулов, Бибосынов и Ташкенбай выступят на турнире IBA Nomad в Астане

Чемпион мира Санжар Ташкенбай проведет бой в рамках празднования Международного дня бокса в Астане 28 августа 2026 года. Мероприятие организовано Международной ассоциацией бокса (IBA) и NOMAD Fighting.

Двухдневное празднование начнется 27 августа с интерактивного Фестиваля бокса, который откроет болельщикам эксклюзивный доступ к спортсменам в преддверии боев.

Главное событие состоится 28 августа и будет включать 10 захватывающих поединков. Бой с участием Ташкенбая возглавит кард турнира. Также свои поединки проведут двукратный чемпион мира Сакен Бибосынов и бывший чемпион AMC Fight Nights Global Жалгас Жумагулов.

Имена других бойцов международного уровня будут объявлены в ближайшие недели.

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