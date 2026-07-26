Костя Цзю: «С удовольствием посмотрел бы бой Гассиева с Фьюри»

Экс-чемпион мира Костя Цзю хотел бы увидеть бой британца Тайсона Фьюри против россиянина Мурата Гассиева.

«Мурат бы в этом бою сделал бы все, что должен сделать, и все. Есть такие люди, которых называют болтуны. Хотя не могу точно сказать, Фьюри болтун или нет, ведь он многое подтвердил из того, что сказал. Он интересный хороший боксер, но кто-то же должен говорить. Что значит Гассиеву подарили титул? Ему что ли без боев отдали пояс? Гассиев выступал, выигрывал. Мурат заслужил то, что он имеет. Гассиев — спортсмен, который должен выходить и делать свою работу. Все, что происходит вокруг, совсем не должно быть его проблемой. Я бы теперь с удовольствием посмотрел на бой Гассиев — Фьюри. Или же бой Гассиева с Усиком. Увидеть повторный бой было бы очень интересно, наверняка что-то изменилось. Но сейчас Мурату надо восстановиться, — цитирует Цзю BoxingScene.

Фьюри 24 июля победил поляка Мариуша Ваха техническим нокаутом в седьмом раунде. Гассиев 11 июля нокаутировал немца Петера Кадиру в шестом раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBA.