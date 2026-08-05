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5 августа, 11:48

Опетайя проведет бой с Микаэляном на турнире Zuffa Boxing 13 сентября

Сергей Филин

Двукратный чемпион мира в первом тяжелом весе Джей Опетайя проведет бой с Ноэлем Микаэляном.

Поединок 31-летнего австралийца и 35-летнего немца состоится 13 сентября на турнире Zuffa Boxing в Лас-Вегасе.

Опетайя ни разу не проигрывал в профессиональной карьере. На счету австралийца 30 побед, из которых 23 он одержал нокаутом.

Микаэлян — действующий обладатель титула WBC. На счету немца 28 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.

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