Опетайя проведет бой с Микаэляном на турнире Zuffa Boxing 13 сентября

Двукратный чемпион мира в первом тяжелом весе Джей Опетайя проведет бой с Ноэлем Микаэляном.

Поединок 31-летнего австралийца и 35-летнего немца состоится 13 сентября на турнире Zuffa Boxing в Лас-Вегасе.

Опетайя ни разу не проигрывал в профессиональной карьере. На счету австралийца 30 побед, из которых 23 он одержал нокаутом.

Микаэлян — действующий обладатель титула WBC. На счету немца 28 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.