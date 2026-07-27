Россиянин Гассиев готов провести следующий бой до конца 2026 года

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мурат Гассиев планирует провести следующий поединок в конце 2026 года.

11 июля 32-летний россиянин победил немца Питера Кадиру техническим нокаутом и защитил титул в супертяжелом весе по версии WBA.

«Переговоры по следующему бою начнутся в сентябре. Точно могу сказать — мы готовы драться в конце года. Так мы планируем», — приводит ТАСС слова тренера Гассиева Антона Кадушина.

На счету Гассиева 34 победы (27 нокаутом) и 2 поражения в профессиональной карьере. После победы над Кадирой россиянин провел в ринге битву взглядов с британцем Дереком Чисорой, который может стать его следующим соперником.