Адвокат бизнесмена Козьякова заявила о его невиновности по делу о мошенничестве в отношениях с Константином Цзю

Адвокат бизнесмена Игоря Козьякова Ольга Карлова заявила о полной невиновности своего клиента, на которого написал заявление о мошенничестве бывший абсолютный чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Константин Цзю.

«Нами следствию на сегодняшний момент представлены все доказательства невиновности и добросовестного поведения Козьякова Игоря в отношениях с Цзю Константином», — приводит слова Карловой ТАСС.

По словам Цзю, в 2018 и 2019 годах он одолжил Козьякову средства в размере 7 миллионов рублей на развитие детского центра «Катюша». Стороны оформили два займа. Деньги Козьяков не вернул, после чего Цзю обратился в полицию. Бизнесмен, который находится под подпиской о невыезде, свою вину не признал.