Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Адвокат бизнесмена Козьякова заявила о его невиновности по делу о мошенничестве в отношениях с Константином Цзю

Сергей Филин

Адвокат бизнесмена Игоря Козьякова Ольга Карлова заявила о полной невиновности своего клиента, на которого написал заявление о мошенничестве бывший абсолютный чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Константин Цзю.

«Нами следствию на сегодняшний момент представлены все доказательства невиновности и добросовестного поведения Козьякова Игоря в отношениях с Цзю Константином», — приводит слова Карловой ТАСС.

По словам Цзю, в 2018 и 2019 годах он одолжил Козьякову средства в размере 7 миллионов рублей на развитие детского центра «Катюша». Стороны оформили два займа. Деньги Козьяков не вернул, после чего Цзю обратился в полицию. Бизнесмен, который находится под подпиской о невыезде, свою вину не признал.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Костя Цзю
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Кто-то должен поставить эту диву на место». Американка Пегула жестко раскритиковала россиянку Мирру Андрееву
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
Популярное видео
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гассиев: «Нет другой страны, как Россия, с таким количеством топ-боксеров»

Константин Цзю рассказал о невозвращенном долге: «Мы выиграли все суды, но деньги не вернули»
Новости
RSS RSS
Все новости