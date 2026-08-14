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14 августа, 09:49

ТАСС: третий бой Бивола и Бетербиева может пройти в 2027 году

Руслан Минаев

Третий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в 2027 году.

23 июля тренер Бивола Геннадий Машьянов сообщил, что боксер перенес операцию на локте.

«Бой можно провести в 2027 году. На декабрь у Бивола может быть другой соперник. Сейчас над этим ведется работа», — сказал собеседник ТАСС.

Предыдущие два боя между боксерами прошли в 2024 и 2025 годах в Саудовской Аравии. Первый бой выиграл Бетербиев, второй — Бивол.

На счету 35-летнего Бивола 25 побед (13 нокаутом) и 1 поражение. У 41-летнего Бетербиева — 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение.

Источник: ТАСС
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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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