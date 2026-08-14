ТАСС: третий бой Бивола и Бетербиева может пройти в 2027 году

Третий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в 2027 году.

23 июля тренер Бивола Геннадий Машьянов сообщил, что боксер перенес операцию на локте.

«Бой можно провести в 2027 году. На декабрь у Бивола может быть другой соперник. Сейчас над этим ведется работа», — сказал собеседник ТАСС.

Предыдущие два боя между боксерами прошли в 2024 и 2025 годах в Саудовской Аравии. Первый бой выиграл Бетербиев, второй — Бивол.

На счету 35-летнего Бивола 25 побед (13 нокаутом) и 1 поражение. У 41-летнего Бетербиева — 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение.