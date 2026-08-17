Глава World Boxing Головкин попал в базу данных «Миротворца»

Глава международной боксерской организации World Boxing и Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин внесен в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

Ему вменяют поддержку в проведении специальной военной операции. 30 июня World Boxing сообщила о снятии всех ограничений с российских боксеров. С апреля они могли выступать на турнирах организации в нейтральном статусе.

44-летний Головкин — серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира 2003 года среди любителей, а также многократный бывший чемпион мира по основным профессиональным версиям (WBC, IBF, WBA, IBO) в среднем весе.

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