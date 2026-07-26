Костя Цзю доволен победой сына над Спенсом: «Тим хорошо контролировал бой и заслуженно выиграл»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» победу своего сына Тима Цзю над американцем Эрролом Спенсом-младшим единогласным решением судей.

«Доволен победой. Был сильный соперник. Тим хорошо контролировал бой и заслуженно выиграл. Мне понравилась выбранная стратегия. От нее Тим не отходил и полностью ее отработал», — сказал Цзю «СЭ».

Бой состоялся на «Афтерпей Арене» в австралийском Сиднее в ночь на 26 июля и продлился 12 раундов.

31-летний Тим Цзю — бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе. Теперь на его счету 28 побед (18 нокаутом) и 3 поражения.