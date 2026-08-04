Махачев готов провести бой по правилам бокса

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил о готовности провести боксерский поединок.

«У нас были разговоры о боксерском поединке в Zuffa Boxing с Турки Аль аш-Шейхом. Не знаю, секрет это или нет, но он сказал: «Когда будешь готов к боксу — дай знать, и мы что-нибудь организуем». Почему бы и нет? Подраться по правилам бокса с кем-нибудь — почему нет? Турки уже несколько раз спрашивал меня об этом, а я отвечал, чтобы он поговорил с Даной. Я готов в любое время», — приводит BJ Penn слова Махачева.

На UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии, Махачев проведет бой с ирландцем Иэно Гэрри.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.