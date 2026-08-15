Умар Саламов и Али Балоев оспорят вакантный титул IBF

16 августа состоится возвращение на ринг чемпиона по версии WBO International, экс-претендента на титул чемпиона мира WBA в полутяжелом весе Умара Саламова (32-2, 24 KO) в бою против казахстанского боксера Али Балоева (15-2-1, 9 KO).

Намеченное ранее противостояние Саламова с камерунцем Ролли Ламбертом Фогумом не состоится из-за травмы боксера.

Бой пройдет на дистанции 10 раундов, и на кону будет стоять вакантный титул IBF European Cruiserweight.

Балоев пофессиональную карьеру начал в марте 2017 года в Польше и с тех пор провел 18 боев: 15 побед, 2 поражения и 1 ничья.