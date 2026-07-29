Гассиев: «Я никого не боюсь — только свою маму»

Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал, что спокойно относится к своим достижениям.

11 июля на «ВТБ Арене» в Москве 32-летний боксер защитил свой титул в бою против немца Петера Кадиру.

«Это не гордость. Я счастлив, потому что усердно работаю, и благодаря этому приходят результаты. Болельщики меня очень поддерживали. Это было одно из лучших шоу, которые можно организовать сегодня, благодаря поддержке президента IBA Умара Кремлева. Когда сопернику нечего терять, он может быть очень опасен. Я благодарен Кадиру, что он принял бой и пытался победить до самого конца», — приводит Marca слова Гассиева.

Говоря о дальнейших планах, россиянин отметил, что сейчас хочет только отдохнуть. Он восстанавливается и следит за здоровьем, а о следующих обязательствах ничего не знает, поскольку этим занимаются промоутеры.

«Любой боксер, владеющий титулами, для меня идеален. Я не молод и не первый день в боксе, поэтому никого не боюсь — только свою маму (улыбается). Мне просто нужно знать место, дату, соперника, — и я буду там», — добавил Гассиев.

За карьеру Гассиев одержал 33 победы и потерпел 2 поражения в профессиональном боксе.