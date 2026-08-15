Кремлев о смерти Рискиева: «Его наследие будет жить в сердцах миллионов поклонников бокса и в его учениках»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал уход из жизни серебряного призера Олимпийских игр и чемпиона мира по боксу Руфата Рискиева.

Рискиев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

«Ушел из жизни Руфат Асадович Рискиев — легендарный боксер, чье имя золотыми буквами вписано в историю советского и узбекского спорта. Он был одним из лучших средневесов своей эпохи, воплощением мужества и несгибаемой воли.

Он был кумиром и примером для подражания. Его наследие будет жить в сердцах миллионов поклонников бокса и в его учениках. Вечная память этому великому чемпиону», — приводит слова Кремлева пресс-служба IBA.

Рискиев выступал в весовой категории до 75 кг. Он четырежды становился чемпионом СССР, завоевал серебро Олимпийских игр 1976 года в Монреале и золото чемпионата мира по боксу в 1974 году.

В 2016 году спортсмену ампутировали правую ногу из-за тяжелого осложнения тромбоза вен.