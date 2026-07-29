Гассиев: «Нет другой страны, как Россия, с таким количеством топ-боксеров»

Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Мурат Гассиев поделился мнением о состоянии дивизиона.

«Для меня лучшими временами в супертяжелом весе была эпоха Мухаммеда Али. Потом интерес упал, а после гегемонии братьев Кличко супертяжелый вес снова переживает отличный момент», — приводит Marca слова Гассиева.

Также 32-летний спортсмен оценил уровень российского бокса.

«Думаю, нет другой такой страны, как Россия, где было бы так много боксеров, способных конкурировать на самом высоком уровне. Кремлев нас очень поддерживает. У нас есть Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и многие другие», — добавил он.

11 июля на «ВТБ Арене» в Москве Гассиев защитил свой титул в бою против немца Петера Кадиру. За карьеру россиянин одержал 33 победы и потерпел 2 поражения.