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Цзю о решении Спенса завершить карьеру: «Наслаждайся пенсией, чемпион»

Сергей Филин

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю прокомментировал решение американца Эррола Спенса завершить карьеру.

26 июля 36-летний боксер проиграл единогласным решением судей Тиму Цзю на турнире в Сиднее. После поражения американец объявил о завершении карьеры.

«Наслаждайся пенсией, чемпион», — написал Цзю в соцсетях.

На счету Спенса 28 побед (22 нокаутом) и 2 поражения в профессиональной карьере.

Тим Цзю и&nbsp;Эррол Спенс.Тим Цзю отправил в отставку Эррола Спенса. Лара следующий?

31-летний Цзю — бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе. На его счету 28 побед (18 нокаутом) и 3 поражения.

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Тим Цзю
Бокс
Эррол Спенс
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