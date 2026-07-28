Цзю о решении Спенса завершить карьеру: «Наслаждайся пенсией, чемпион»

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю прокомментировал решение американца Эррола Спенса завершить карьеру.

26 июля 36-летний боксер проиграл единогласным решением судей Тиму Цзю на турнире в Сиднее. После поражения американец объявил о завершении карьеры.

«Наслаждайся пенсией, чемпион», — написал Цзю в соцсетях.

На счету Спенса 28 побед (22 нокаутом) и 2 поражения в профессиональной карьере.

31-летний Цзю — бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе. На его счету 28 побед (18 нокаутом) и 3 поражения.