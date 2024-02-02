Фьюри извинился за перенос боя с Усиком

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри извинился за срыв боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Я абсолютно опустошен, так как долго готовился к этому бою и был в превосходном состоянии. Я могу лишь принести извинения всем, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков, а также наших организаторов и моих друзей в Королевстве Саудовская Аравия», — написал Фьюри в соцсетях.

Также Фьюри заявил, что будет усердно работать над переносом даты, как только глаз заживет.

Причиной срыва боя стало то, что британский боксер получил серьезное рассечение во время спарринга. Поединок между Фьюри и Усиком должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Теперь их бой может быть перенесен на июнь.