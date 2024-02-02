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2 февраля, 22:58

Фьюри извинился за перенос боя с Усиком

Сергей Разин
корреспондент
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри извинился за срыв боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Я абсолютно опустошен, так как долго готовился к этому бою и был в превосходном состоянии. Я могу лишь принести извинения всем, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков, а также наших организаторов и моих друзей в Королевстве Саудовская Аравия», — написал Фьюри в соцсетях.

Также Фьюри заявил, что будет усердно работать над переносом даты, как только глаз заживет.

Тайсон Фьюри. Бой Фьюри и Усика отменен. Британец получил рассечение на спарринге

Причиной срыва боя стало то, что британский боксер получил серьезное рассечение во время спарринга. Поединок между Фьюри и Усиком должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Теперь их бой может быть перенесен на июнь.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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