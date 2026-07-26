Кроуфорд о победе Цзю над Спенсом: «Тим сделал все как надо»

Бывший абсолютный чемпион мира американец Теренс Кроуфорд поделился впечатлениями от победы австралийского боксера российского происхождения Тима Цзю над Эрролом Спенсом.

26 июля Цзю победил американца единогласным решением судей на турнире в Сиднее.

«Тим сделал все как надо, чтобы одержать победу. Он был терпелив, отлично бил по корпусу. Он выбрасывал и приземлял удары правой рукой, когда это было необходимо. Сделал работу как следует», — приводит слова Кроуфорда Fight Hub TV.

31-летний Цзю — бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе. На его счету 28 побед (18 нокаутом) и 3 поражения.